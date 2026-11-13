Усману Нурмагомедову может грозить год тюрьмы за драку в Абу-Даби

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Российскому бойцу MMA Усману Нурмагомедову может грозить до года лишения свободы за участие в драке в отеле Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законодательство ОАЭ.

Согласно Уголовному кодексу страны, публичные драки и физические столкновения относятся к преступлениям против общественного порядка и личной безопасности. Ответственность за них наступает независимо от того, подали ли участники конфликта жалобы друг на друга.

По статье 390 кодекса, если в результате нападения пострадавший получил травмы, которые не мешают ему работать или заниматься повседневными делами более 20 дней, виновному может грозить до года лишения свободы и штраф до 10 тысяч дирхамов ОАЭ.

Если травмы приводят к нетрудоспособности на срок свыше 20 дней, наказание становится строже. В случае причинения необратимой инвалидности нападавшему может грозить до 10 лет заключения.

Отягчающим обстоятельством может стать участие в драке трех и более человек. Согласно статье 392 Уголовного кодекса ОАЭ, групповой характер нападения может повлиять на срок наказания.

Вечером 11 ноября в лобби отеля Hilton в Абу-Даби Нурмагомедов набросился на Мераба Двалишвили, который в тот момент давал интервью, и ударил его по лицу. Завязалась потасовка с участием других людей, полиция Абу-Даби задержала всех ее участников и отправила на допрос.

После этого менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз принес извинения жителям и властям Абу-Даби. Он признал, что ему стыдно за случившееся, назвал произошедшее неуважением к принимающему городу и подчеркнул, что бойцы обязаны подавать пример, а старые разногласия и эмоции не служат оправданием.