"Известия": политолог Заворотный впал в кому после взрыва машины в Москве

Фото: Москва 24

Бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова, политолог Сергей Заворотный находится в коме после взрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, у Заворотного тяжелая черепно-мозговая травма. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи проводят хирургическое вмешательство.

Политолог и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с News.ru предположил, что Заворотный мог стать целью атаки из-за того, что представляет угрозу для украинского лидера Владимира Зеленского.

Власти Украины, по мнению эксперта, пытаются устранять оппонентов за пределами страны различными способами, пытаясь сохранить политический курс.

"Если говорить об оппонентах внутри Украины, то реальные оппозиционеры сидят за решеткой. А тех людей, которые за пределами страны представляют угрозу для режима Зеленского, Киев ликвидирует всевозможными способами: подрывает авто, убивает, направляет дроны – все что угодно", – отметил экс-депутат.

Он также связал усиление атак на территории России с попытками помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Килинкарова, подобная активность обычно возрастала в периоды, когда стороны приближались к обсуждению мирных инициатив.

Взрыв автомобиля Toyota произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное 13 ноября. По предварительным данным, под водительским сиденьем могло находиться взрывное устройство мощностью около 300 граммов.

Очевидец рассказал, что после взрыва Заворотного выбросило через лобовое стекло, а автомобиль продолжил движение и остановился примерно в метре от встречной машины. Свидетель подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь.

Заворотного госпитализировали с тяжелыми травмами, в том числе повреждениями груди, спины и ног. По данным СМИ, ему также оторвало руку, были диагностированы ушиб мозга, переломы голени и ребер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом организованной группой. Следователи проводят необходимые действия, в том числе планируют назначить медицинскую и взрывотехническую экспертизы.

Азаров связал произошедшее с украинскими спецслужбами. Он назвал случившееся тяжелым известием и охарактеризовал Заворотного как компетентного специалиста по Украине, который долгое время работал в стране и регулярно выступал публично.

