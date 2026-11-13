Россияне смогут наблюдать "танец" Венеры со звездой Спикой до конца ноября

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Жители России смогут понаблюдать за космическим дуэтом Венеры и яркой звезды Спики в предрассветные часы до конца ноября. Их сближение будет похоже на танец, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.

"До конца ноября в предрассветные часы жители России могут наблюдать потрясающее небесное зрелище: ослепительная Венера, сияющая как утренняя звезда, пройдет всего в 1 градусе от Спики, главной и самой яркой звезды созвездия Девы", – отметил ученый.

По словам Францева, планета обойдет звезду, являющуюся 16-й по яркости на небе, справа налево.

Ранее российские ученые обнаружили возможные признаки действующей вулканической активности на Марсе по данным спектрометра ACS. В атмосфере планеты прибор зафиксировал хлороводород (HCl) – один из вулканических газов.

Ученые рассмотрели несколько возможных механизмов появления газа и пришли к выводу, что, скорее всего, он просачивается из разломов над магматическими резервуарами.

