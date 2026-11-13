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13 ноября, 12:35

В мире

Гренландия вернется к прежнему часовому поясу с октября 2027 года

Фото: 123RF.com/pauljamesquinn

Гренландия вернется к часовому поясу UTC-3 с октября 2027 года, такое решение принял парламент острова. Об этом сообщает издание Sermitsiaq.

В 2022 году местные законодатели проголосовали за изменение часового пояса с UTC-3 на UTC-2. Этот шаг предприняли для обеспечения равной разницы во времени как с США, так и с Европой.

Нововведения позволят избежать увеличения разницы во времени с Данией, которая может достигать до пяти часов в летний период. Таким образом, с 2027 года разница между Гренландией и Данией составит четыре часа.

Основные торговые партнеры страны находятся в Европе, поэтому весомые различия в часовых поясах с ними подразумевает удорожание сотрудничества, а также дополнительные сложности в его поддержании.

Время UTC-2 вступило в силу в Гренландии в марте 2023-го, а в октябре того же года страна не перешла на зимнее время. Подразумевалось, что часовой пояс у нее отличается от установленного географическим положением.

Спустя некоторое время правительству представили на первое чтение два законопроекта, предлагающих Гренландии вернуться к UTC-3.

Ранее сообщалось, что ледяной покров Гренландии, покрывающий около 80% территории острова, сокращается 30-й год подряд. Согласно последним расчетам, за сезон-2025/26 ледяной щит потерял около 173 миллиардов тонн льда, а за сезон-2024/25 – 130 миллиардов тонн. Эти объемы значительны, но не рекордны: в 2012 году потери достигли 458 миллиардов тонн.

Исследователи называют происходящее "климатическим сигналом". В последний раз масса ледяного покрова увеличилась в сезоне таяния 1995/96, после чего она только уменьшалась. По словам специалистов, это не краткосрочное колебание, а устойчивая тенденция.

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