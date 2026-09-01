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01 сентября, 16:54

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GEUS: ледяной покров Гренландии сокращается 30-й год подряд

Ученые заявили о сокращении ледяного покрова Гренландии 30-й год подряд

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ледяной покров Гренландии, покрывающий около 80% территории острова, сокращается 30-й год подряд. Об этом сообщила Национальная геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS).

По последним расчетам, за сезон-2025/26 ледяной щит потерял около 173 миллиардов тонн льда, а за сезон-2024/25 – 130 миллиардов тонн. Эти объемы значительны, но не рекордны: в 2012 году потери достигли 458 миллиардов тонн.

Исследователи называют происходящее "климатическим сигналом". В последний раз масса ледяного покрова увеличилась в сезоне таяния 1995/96, после чего она только уменьшалась. По словам специалистов, это не краткосрочное колебание, а устойчивая тенденция.

При этом на погодные условия одного года может сильно повлиять множество факторов, поэтому они мало что говорят о долгосрочных климатических тенденциях. Из-за этого специалисты обычно рассматривают 30-летний период, когда необходимо сделать выводы о климате, уточнила исследователь отдела гляциологии и климата GEUS Сигне Хиллеруп Ларсен.

"Ледяной щит Гренландии сокращается уже 30 лет подряд, и это убедительно подтверждает мрачную картину: глобальное потепление ускоряет таяние и приводит к постепенному сокращению ледяного щита Гренландии", – добавила она.

Таяние ледяного покрова способствует повышению уровня морей на планете. В интервью агентству Ritzau Ларсен добавила, что многие обеспокоены тем, что выброс пресной воды в океан может повлиять на глобальные океанические течения.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов заявил, что климатическая точка невозврата наступит, когда произойдут необратимые изменения, при которых может начаться интенсивное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или остановка Северо-Атлантической термохалинной циркуляции. Это возможно при потеплении на несколько градусов.

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