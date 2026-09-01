Федерация хоккея РФ подала апелляцию в CAS на отстранение российских сборных

Фото: Москва 24/Елена Мельникова​

Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения национальных команд. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

В конце июля IIHF продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Там пояснили, что соответствующее решение принято в связи с сохраняющимися проблемами с безопасностью и неподкупностью в спорте.

В ответ на это ФХР заявила о намерении подать апелляцию в CAS. В организации отметили, что не принимают и не понимают позицию IIHF.

По их мнению, IIHF игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета. Кроме того, она не соответствует идее спорта об объединении людей со всех государств.