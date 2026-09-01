Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 17:14

Спорт

Федерация хоккея РФ подала апелляцию в CAS на отстранение российских сборных

Фото: Москва 24/Елена Мельникова​

Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения национальных команд. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

В конце июля IIHF продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Там пояснили, что соответствующее решение принято в связи с сохраняющимися проблемами с безопасностью и неподкупностью в спорте.

В ответ на это ФХР заявила о намерении подать апелляцию в CAS. В организации отметили, что не принимают и не понимают позицию IIHF.

По их мнению, IIHF игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета. Кроме того, она не соответствует идее спорта об объединении людей со всех государств.

Читайте также


судыспорт

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика