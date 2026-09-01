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В России предложили ввести понятие "сверхожирение" для людей с индексом массы тела (ИМТ) 50 и выше. Термин сформулировали в рамках проекта клинических рекомендаций по лечению лишнего веса у взрослых, разработанного Российским обществом эндокринологов.

При этом ожирением в документе предлагается считать состояние при ИМТ от 30 независимо от наличия осложнений. Для пациентов со сверхожирением специалисты рекомендуют на этапе подготовки к операции снизить массу тела минимум на 5% от исходной. Подготовку таких пациентов предлагается проводить с участием мультидисциплинарной команды.

Всем пациентам с ожирением после исключения вторичных причин заболевания рекомендуется обследование у психиатра или клинического психолога, специализирующихся на соматических заболеваниях и психосоматических расстройствах.

Целью лечения специалисты называют снижение массы тела до уровня, при котором максимально уменьшается риск для здоровья и улучшается течение связанных с ожирением заболеваний, а также сохранение достигнутого результата и повышение качества жизни.

Пациентам рекомендуют снижать вес на 5–10% за три-шесть месяцев и удерживать результат в течение года. При ИМТ выше 35 целевым показателем называют снижение массы тела на 15–20% и более.

Для снижения веса на 0,5–1 килограмм в неделю рекомендуется уменьшить калорийность рациона на 500–1 000 килокалорий в сутки. При этом от голодания специалисты советуют отказаться из-за данных о его долгосрочной небезопасности при лечении ожирения. Также рекомендована умеренная аэробная нагрузка продолжительностью 225–420 минут в неделю и медикаментозная терапия.

Проект предусматривает и хирургические методы лечения. Эндоскопическую гастропластику, при которой уменьшается объем желудка, предлагают проводить пациентам от 18 до 70 лет с ИМТ 35–40 при наличии связанных с ожирением заболеваний либо при неэффективности других методов терапии.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая предусматривает комплексную помощь по ОМС, бесплатное горячее питание для 5–11-х классов и ограничение рекламы вредных продуктов. По данным партии, проблема затрагивает 480 тысяч школьников, причем среди старшеклассников показатель на 60% выше, чем у младших.