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Ответственность за начало Второй мировой войны "лежит в том числе на Советской России", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе памятных мероприятий в Вестерплатте. Его слова передает Polsat News.

По словам Туска, здесь нет никакой двусмысленности, поскольку это остается "очевидным для каждого порядочного человека".

"Независимо от того, где он родился или какова его национальность", – подчеркнул он.

Политик добавил, что ближайшие месяцы способны оказаться определяющими как для Украины, так и для безопасности Польши и свободного мира в целом. Он сделал акцент на том, что Европа не должна "повторить Мюнхен".

Ранее Владимир Путин отмечал, что преступления нацистов не имеют срока давности. Четкая правовая оценка этим деяниям была дана 80 лет назад – Нюрнбергским трибуналом. По словам президента, его положения и принципы не утратили значимости в наши дни и служат противодействием попыткам пересмотра исторических событий.

