Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 16:22

Политика

Туск обвинил Советскую Россию в начале Второй мировой войны

Фото: ТАСС/EPA/ADAM WARZAWA

Ответственность за начало Второй мировой войны "лежит в том числе на Советской России", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе памятных мероприятий в Вестерплатте. Его слова передает Polsat News.

По словам Туска, здесь нет никакой двусмысленности, поскольку это остается "очевидным для каждого порядочного человека".

"Независимо от того, где он родился или какова его национальность", – подчеркнул он.

Политик добавил, что ближайшие месяцы способны оказаться определяющими как для Украины, так и для безопасности Польши и свободного мира в целом. Он сделал акцент на том, что Европа не должна "повторить Мюнхен".

Ранее Владимир Путин отмечал, что преступления нацистов не имеют срока давности. Четкая правовая оценка этим деяниям была дана 80 лет назад – Нюрнбергским трибуналом. По словам президента, его положения и принципы не утратили значимости в наши дни и служат противодействием попыткам пересмотра исторических событий.

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика