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01 сентября, 16:02

Происшествия

В РПЦ прокомментировали нападение психически больного прихожанина у храма в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

В Московской епархии молятся о здоровье пострадавших при нападении психически больного прихожанина и о его упокоении. Об этом РИА Новости сообщил руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви, священник Александр Волков.

"Мы сожалеем об этом происшествии. Очень печально, что эта история произошла и что завершилась смертью нападавшего", – поделился священнослужитель.

Волков также подтвердил, что нападавшего в храме знали – он наблюдался в психиатрической больнице. Священник предположил, что прохожий, застреливший нападавшего, действовал, обороняясь или защищая окружающих, однако призвал дождаться результатов следствия.

Кроме того, он отметил, что настоятель храма иерей Михаил (Сергеев) по первому образованию врач и духовно окормляет психиатрическую больницу.

Однако, по его словам, иногда крайне сложно бывает предугадать "внезапные неадекватные действия", которые связаны с психическим статусом человека, тем более когда человек был в ремиссии и не содержался в стационаре.

Инцидент произошел у церкви святых Жен-Мироносиц 1 сентября. Злоумышленник странно себя вел и приставал к другим прихожанам, а затем набросился с лопатой на врачей, которые прибыли на место по вызову.

Мужчина успел нанести девушке-фельдшеру несколько ударов по голове, но был застрелен случайным прохожим из травматического пистолета. В настоящий момент устанавливается, законно ли он владел данным оружием.

По данным медицинских служб, девушка находится в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая помощь.

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