ТАСС: пострадавшая при ЧП возле церкви в Москве девушка находится в тяжелом состоянии

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Девушка-медик, пострадавшая при нападении мужчины с лопатой возле церкви на Белореченской улице в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"Ей оказывают всю необходимую помощь", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел у церкви святых Жен-Мироносиц 1 сентября. Как сообщали СМИ, сначала мужчина странно себя вел и приставал к другим прихожанам, а затем набросился с лопатой на врачей, которые прибыли на место по вызову.

Напавший успел нанести девушке-фельдшеру несколько ударов по голове, но был застрелен случайным прохожим из травматического пистолета. В настоящий момент устанавливается, законно ли он владел данным оружием.

По информации журналистов, убитый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Местные жители знали его как прихожанина с особенностями психики, однако обычно он вел себя спокойно.