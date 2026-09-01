Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сайт Всероссийского медиапроекта "Хранители живой природы" начал работу. Его создали фонд "АиФ. Доброе сердце" и издательский дом "Аргументы и факты" при поддержке Президентского фонда природы, сообщает aif.ru.

На портале собраны материалы о дикой природе России. Пользователи узнают, почему беломорские бурые медведи подолгу сидят на берегу, как болота фильтруют пресную воду и почему жемчужница не может жить без лосося. Контент включает тексты, фотогалереи, видеосюжеты и подкасты.

Героями проекта стали 100 хранителей природы – инспекторы заповедников и лесной охраны, ученые и волонтеры. Их выбрали по результатам общенационального голосования на медиаресурсах "АиФ".

Среди героев – Виталий Рябцев из Иркутской области, который почти 50 лет изучает хищных птиц, Платон Майстренко из Приморья, оберегающий уссурийскую тайгу от браконьеров, и Уруйдаана Алексеева, спасающая в Якутии растения парка "Ленские столбы". В свою очередь, Дмитрий Ким в Ленинградской области основал хоспис для тигров, а Анна Субботина из Краснодарского края изучает численность популяций дельфинов Черного моря.

Как рассказала первый заместитель гендиректора ИД "Аргументы и факты" Марина Мишункина, проект не просто решает задачи популяризации бережного отношения к природе, но по праву возвеличивает труд людей, которые делают важное дело.

Фотограф и видеограф проекта, автор книги "Такая разная страна" Александр Мазуров отметил, что для него большая честь создавать фильм и медиаматериалы о хранителях природы. В подготовке материалов участвовали сотрудники региональных редакций ИД "Аргументы и факты" по всей стране.

Зампред правления Президентского фонда природы, исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов подчеркнул, что за первый год работы фонд поддержал 321 проект по сохранению дикой природы. Он считает важным, чтобы о такой работе знала общественность.

Ранее инспекторы из России и Китая впервые провели совместные антибраконьерские учения в трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Мероприятия провели в китайском природном комплексе "Земля больших кошек". Специалисты отрабатывали практические навыки борьбы с браконьерством.