В столице начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

В столице стартовал прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы" за значимый вклад в развитие добровольческого движения. Выдвинуть кандидатов городские организации могут до 30 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москва поддерживает волонтерские инициативы и проекты, представляющие самые разные направления – от патриотического и социального до культурного и спортивного. С момента учреждения награды четыре года назад ее получили уже 190 человек", – рассказала она.

Финалистов определит экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Он будет учитывать общий стаж, количество волонтерских часов и значимость событий, в которых доброволец принимал участие.

Номинировать кандидатов могут только юридические лица: некоммерческие организации, образовательные учреждения, компании, органы власти и другие. Форма заявки и требования к претендентам опубликованы на странице столичного комитета общественных связей и молодежной политики на портале mos.ru.

Документы принимают в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Узнать подробную информацию можно по телефону 8 (499) 722⁠-69⁠-95.

Знак отличия "Волонтер Москвы" учредили в 2022 году. Раньше его вручали 30 москвичам ежегодно, а с 2025-го награду могут получить до 100 человек.

Помимо увеличения числа лауреатов, было введено три степени. Чтобы претендовать на первую, нужно иметь не менее пяти лет добровольческого опыта, на вторую – от трех лет, на третью – от года.

Среди тех, кого уже отметили знаком отличия первой степени, – Татьяна Рогозина, доброволец с десятилетним стажем. Свой путь в волонтерстве она начала с помощи на благотворительном забеге. Особое значение для нее имеют патриотические события – уже дважды она участвовала в организации парада Победы на Красной площади.

Еще один обладатель награды, Захар Перцев, убежден, что нельзя оставаться равнодушным к чужой беде. Приобщившись к добровольчеству в школьные годы, сейчас он активно занимается сбором гуманитарной помощи и проведением мастер-классов по плетению маскировочных сетей и изготовлению блиндажных свечей для бойцов на СВО.

Волонтерское сообщество столицы объединяет уже более 1,7 миллиона москвичей, только с начала года к нему присоединились свыше 140 тысяч человек. Горожане участвуют в организации патриотических акций и крупных международных форумов, помогают подопечным благотворительных фондов и пожилым людям, сдают кровь в донорских пунктах, заботятся о животных из приютов.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе". Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Вместе с тем с 7 по 20 сентября в столице пройдет марафон добрых дел, приуроченный ко Всемирному дню первой помощи. Организаторами мероприятия выступят ресурсный центр "Мосволонтер" и региональное отделение "Движение Первых".