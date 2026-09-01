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01 сентября, 13:29

Политика

В Минфине США сочли важным поддержку диалога с РФ даже в периоды конфликтов

Фото: depositphotos/borjomi88

России и США важно поддерживать диалог даже в периоды конфликтов. Об этом замглавы американского Минфина по международным делам Эрин Браун заявила газете Washington Post.

Так она прокомментировала встречу министров финансов двух стран Скотта Бессента и Антона Силуанова. Она также назвала их контакты позитивными.

Главы российского и американского ведомств общались на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20" в Эшвилле. Чиновники обсудили мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работу в рамках G20.

При этом глава Минфина США исключил экономические послабления для России до завершения украинского конфликта. Бессент уточнил, что никакие договоренности по экономическим вопросам или другим темам невозможны, пока боевые действия не остановятся, рассказал источник журналистов.

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