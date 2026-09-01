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01 сентября, 12:48

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News9Live: в Индии бандиты застрелили знаменитого певца Анкита Балияна

В Индии бандиты застрелили знаменитого певца Анкита Балияна

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ankiitbaliyann

В индийском штате Уттар-Прадеш бандиты застрелили известного певца Анкита Балияна. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на News9Live.

Вечером 26 августа в городе Шамли 32-летний артист вышел из спортзала, когда рядом с ним остановились четверо мужчин на двух мотоциклах и открыли огонь из автоматического оружия. Певец получил несколько ранений и скончался на месте, а нападавшие скрылись.

31 августа полиция вышла на след двоих подозреваемых. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. В перестрелке пострадали двое полицейских. Еще двое стрелков и двое наводчиков, которые следили за жертвой перед нападением, объявлены в розыск.

Балиян был автором и исполнителем песен на языке харьянви, распространенном среди 13 миллионов человек в Индии. Его творчество пользовалось большой популярностью: около 800 тысяч подписчиков в соцсетях и более 181 миллиона просмотров на YouTube-канале.

Самый успешный клип артиста был снят на песню о расправе над криминальным авторитетом Джитендером Мааном по кличке Гоги, убитым в суде в 2021 году. По одной из версий, мотивом убийства музыканта могла стать месть со стороны приближенных Маана, которые посчитали, что Балиян высмеивает их главаря в своем творчестве.

Ранее в Лондоне после нападения скончался певец Талай Райли, который писал композиции для поп-звезд Бритни Спирс и Дуа Липы.

Правоохранители задержали троих человек по подозрению в убийстве. Одного выпустили под залог, позже без предъявления обвинений вышли на свободу мужчина и женщина.

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