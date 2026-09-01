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01 сентября, 12:38

Шоу-бизнес

Пуговка из "Папиных дочек" рассказала о недолгом замужестве и разводе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/toosad_katerinas

24-летняя актриса и профессиональная фигуристка Катя Старшова, которая исполнила роль младшей дочери – Пуговки – в "Папиных дочках", успела выйти замуж и развестись. Об этом она рассказала в ролике в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Девушка сняла тренд, где делится неожиданными подробностями своей жизни. Сначала она рассказала о работе на круизном лайнере. Старшова призналась, что до 17 лет боялась таких судов, но позже решилась на этот опыт.

По ее словам, привлекла зарплата и возможность вернуться к ледовому шоу без цирковых элементов, таких как жонглирование и езда на моноцикле, которых ей к тому времени уже хватило. Она добавила, что была рада подписанию контракта, хотя сбор документов и получение визы оказались стрессом. После этого артистка призналась, что вышла замуж.

"Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю. У меня было такое же лицо, как у вас сейчас. Спойлер: я уже развелась. Мой бывший муж – это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре", – поделилась актриса.

Она пояснила, что роспись была нужна для упрощения оформления совместного проживания на круизном лайнере, где действуют свои правила. По словам Старшовой, в Грузии можно расписаться буквально за несколько дней, что и стало самым доступным способом решить вопрос.

Личность супруга, даже фиктивного, звезда сериала не раскрыла. Однако ее последние публичные отношения были связаны с коллегой по имени Василий.

В интервью, данном три года назад, Старшова рассказывала, что они вместе уже пять лет, но предложения руки и сердца не было, и она не была уверена, насколько ей нужны брак и свадьба. Тогда она отмечала, что, несмотря на долгое знакомство, они проводили мало времени вне катка, но отношения все же начались.

Ранее борец Торнике Квитатиани сделал предложение своей возлюбленной в Париже. Он прилетел в город втайне от невесты и заранее договорился с фотографом, у которого девушка заказала съемку, чтобы в нужный момент подойти и сделать ей предложение.

Пока девушка позировала на фоне Эйфелевой башни, борец появился за ее спиной с кольцом и букетом цветов. Квитатиани признался, что очень волновался в этот момент.

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