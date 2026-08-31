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31 августа, 18:57

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы в преддверии Дня города.

"От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, с днем рождения Москвы, с заслуженными наградами. Спасибо вам за вашу работу, в которую вы вкладываете свою душу, талант, любовь к Отечеству и Москве. Благодаря вам и миллионам москвичей наша столица продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности", – отметил он.

Мэр также обратил внимание на вклад жителей столицы и самого города в достижение победы в спецоперации, подчеркнув, что московские предприятия активно работают и обеспечивают всем необходимым Вооруженные силы России. Собянин указал, что москвичи отправляют в зону СВО благотворительные посылки. Более того, столица помогает городам-побратимам Донецку, Луганску, Севастополю и Крыму.

В рамках церемоний некоторые москвичи были удостоены ордена Александра Невского, ордена Дружбы и других. Заслуги горожан были отмечены и почетными званиями "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Отдельно были вручены награды города. Например, гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко был удостоен знака отличия "За заслуги перед Москвой" за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей и за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства столицы. Звание "Почетный деятель искусств города Москвы" получил композитор-вокалист, член Союза композиторов Евразии Игорь Саруханов.

Ранее в проекте "Лето в Москве" появился отдельный тематический раздел с мероприятиями ко Дню города. С его помощью жители смогут выбрать площадку для празднования рядом с домом. Горожан ждут концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия.

Телеканал Москва 24 проводит конкурс ко Дню города

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