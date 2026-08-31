Московский зоопарк перейдет на другой режим работы с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября. Об этом сообщается на странице зоосада в MAX.

С осени учреждение будет открыто для гостей с 07:30 до 20:00. При этом зайти посетители смогут до 19:00.

Попасть в зоопарк можно через главный вход (улица Большая Грузинская, дом 1), вход у Детского зоопарка (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43) и вход возле станции метро "Баррикадная" (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3).

Дополнительные входы открыты по будням с 10:00 до 18:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 18:00. Они расположены рядом с пешеходным переходом у моста со Старой на Новую территорию (улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5), возле павильона с большими пандами (улица Красная Пресня, дом 4), у вольера серых волков (улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103), а также со стороны Детского зоопарка через Московский планетарий (улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1).

Ранее североамериканские дикобразы появились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Увидеть их можно во входной зоне центра.

В вольерах установлено множество конструкций для лазанья – этим животным нравятся наклонные бревна, похожие на поваленные деревья. Иногда дикобразы находятся на земле или в домиках. Самец и самка пока живут в разных вольерах.

