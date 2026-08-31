Московская скрипачка победила на музыкальном фестивале Эмира Кустурицы

Фото: пресс-служба программы "Родные города"/Константин Кондрухов

В Сербии с 27 по 29 августа прошел 13-й российско-сербский музыкальный фестиваль "Кустендорф Классик", основанный режиссером Эмиром Кустурицей. Победительницей конкурса молодых исполнителей стала московская скрипачка Стефания Поспехина.

Событие прошло при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В Москве программу реализует Московский НПЗ.

Фестиваль традиционно состоялся в деревне Дрвенград, которую Кустурица построил как декорацию к фильму "Жизнь как чудо". В конкурсе участвовали 12 молодых музыкантов из России. Они соревновались в четырех номинациях: струнные, духовые, фортепиано и вокал. Победители получили традиционные награды – золотую, серебряную и бронзовую матрешки.

Золотую матрешку завоевала Стефания Поспехина из Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства. Серебряную награду получил пианист Богдан Пальчиков из Московской государственной консерватории имени Чайковского. Бронзовая матрешка досталась сербскому трио "КИО" в составе флейтистки Кристины Степанович, кларнетиста Илии Николича и пианиста Огнена Милойковича.

Режиссер Эмир Кустурица отметил, что фестиваль объединяет русских и сербских артистов. "Это встреча двух культур, хотя я всегда верил, что это одна культура. В Сербии никогда не было и, я думаю, еще долго не будет равнодушного, формализованного отношения к культуре России. И я благодарен своим друзьям из "Газпрома", которые остаются с нами и поддерживают этот проект. Десятки лет назад я увидел и почувствовал, что это значит, когда на международной площадке показывают мои фильмы. Мне это знакомо. И у участников "Кустендорф Классик" теперь тоже появится это новое чувство. Я думаю, что это место, Дрвенград, – самая лучшая площадка для молодых людей, молодых артистов", – поделился режиссер.

Руководитель программы "Родные города" Ярина Сугакова подчеркнула, что главный результат фестиваля не победа. "Важен момент, когда молодой музыкант впервые выходит на международную сцену и понимает: его музыка звучит далеко за пределами родного города", – отметила она, добавив, что за 13 лет фестиваль стал местом, где начинающие исполнители из российских регионов встречаются с мировыми мэтрами и получают профессиональный опыт.

Победительница Стефания Поспехина призналась, что испытала большой спектр эмоций. "Хочется, конечно, эту матрешку разделить на всех участников фестиваля, потому что мы успели уже за такой короткий срок сблизиться, сплотиться, стать одной дружной командой", – поделилась она.

Конкурсную программу фестиваля дополнили концерты молодых музыкантов и признанных мастеров.

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