Творческие колледжи Москвы готовят кадры для культурных учреждений регионов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московская система художественного образования позволяет молодым специалистам получить необходимые навыки и опыт, а после выпуска продолжить карьеру в разных городах России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, скрипачка Анастасия Гвоздарева, окончившая Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, теперь работает в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. Выпускник того же колледжа скрипач Тамерлан Тедеев стал солистом и первым концертмейстером Красноярского академического симфонического оркестра.

Гвоздарева начала заниматься скрипкой в шесть лет в детской школе искусств имени П. И. Чайковского в Ноябрьске. Позже вместе с сестрой Ангелиной она продолжила обучение в Москве. Поступление в колледж имени Ф. Шопена стало важным этапом ее профессионального развития.

Затем девушка поступила в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Одной из ее профессиональных целей была работа с дирижером Дмитрием Синьковским. Когда он возглавил Нижегородский театр оперы и балета, Гвоздарева решила продолжить карьеру именно там.

Еще один выпускник колледжа имени Ф. Шопена – тромбонист Шамиль Таишев. Он переехал в столицу в 2015 году, учился в Первом музыкальном кадетском корпусе имени А. В. Александрова, а затем в колледже у Сергея Прокудина-Лемешева. По словам музыканта, важной частью обучения стали ансамблевая и оркестровая подготовка. Летом 2024 года он поступил в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова.

Тедеев начал музыкальное образование во Владикавказе, а в 2007 году перевелся в Московский колледж имени Ф. Шопена, где учился в классе доцента Леонида Лундстрема. Окончив колледж в 2012-м, он продолжил обучение в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке. По словам молодого человека, опыт обучения в Москве помогает музыкантам шире смотреть на профессиональную среду и искать интересные форматы работы.

Переезд специалистов между регионами и столицей способствует развитию профессиональных связей. Музыканты участвуют в совместных проектах, приглашают коллег из других городов и обмениваются опытом. Для зрителей это означает появление новых имен и программ.

Между тем за 5 лет порядка 9 тысяч специалистов более чем из 65 российских регионов поучаствовали в научно-практических конференциях, а свыше 590 педагогов детских школ искусств из 55 субъектов прошли программы повышения квалификации. Мероприятия проводятся каждый год. На них участники делятся новейшими методиками преподавания творческих дисциплин.