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03 октября, 18:54

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NYT: Украину может ждать логистический кошмар из-за ударов по мостам

В США заявили об угрозе "логистического кошмара" для Украины из-за ударов по мостам

Фото: 123RF.com/milastokerpro

Удары по мостам в Киеве могут привести Украину к "логистическому кошмару". Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Атаки могут ослабить несущие конструкции мостов и побудить власти закрыть сооружения на неопределенный срок, говорится в материале. Закрытие переправ, связывающих разные части украинской столицы, создаст дополнительные сложности для транспортного сообщения.

Через мосты в Киеве проходит большое количество военного оборудования и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В случае их закрытия обходных путей останется слишком мало, заключает издание.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали, что российские военные поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр, который обеспечивал переброску войск и логистические поставки военных грузов для украинских группировок на Донбассе.

Всего в украинской столице было перекрыто три моста. На этом фоне жители Киева начали массово выезжать из города, указывали журналисты.

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