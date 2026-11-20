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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил за расширение оснований для предоставления россиянам кредитных каникул. По его мнению, временно приостанавливать выплаты по займам нужно разрешить не только при потере доходов, но и при других серьезных изменениях жизненных обстоятельств. Об этом депутат Госдумы заявил ТАСС.

В частности, право на такую поддержку предлагается предоставить гражданам, столкнувшимся с тяжелым заболеванием, получением инвалидности или резким увеличением расходов. Миронов считает, что действующий перечень оснований для кредитных каникул необходимо дополнить.

Отдельную меру поддержки парламентарий предложил предусмотреть для семей с маленькими детьми. По его инициативе, родители должны получить возможность оформить кредитные каникулы, если после рождения ребенка доходы семьи сократились более чем на 30%. Речь идет о семьях, воспитывающих детей младше трех лет.

Еще одно предложение касается малоимущих заемщиков и граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Миронов считает необходимым на срок до 20 лет освободить их от начисления процентов и штрафов по кредитам, сохранив обязанность выплачивать основную сумму долга. По словам политика, такая мера поможет людям, которые уже не способны самостоятельно справиться с долговой нагрузкой.

Ранее в Госдуме напомнили о необходимости документально подтверждать уважительные причины задержки кредитных платежей. В частности, заемщикам рекомендовали своевременно предоставлять доказательства финансовых трудностей и не игнорировать судебные повестки.