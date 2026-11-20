Фото: 123RF.соm/dimasobko

Немецкие таможенники начинали уголовные расследования против жителей страны из-за небольших посылок, отправленных из России. Среди товаров, вызвавших претензии ведомства, оказались обычная губная помада и специальное масло для скрипок стоимостью всего 13 евро, рассказала РИА Новости немецкий адвокат Анна Штан.

По словам юриста, подобные ситуации возникают все чаще. Причиной она назвала расширение перечня российских товаров, на которые распространяются запреты на ввоз в Евросоюз.

Один из самых необычных случаев в практике Штан был связан с губной помадой. Ее отправили из России в Германию, однако таможенники отнесли косметическое средство к категории товаров, подпадающих под эмбарго. В результате началось расследование.

В другом случае претензии таможни возникли из-за специального розового масла для скрипок стоимостью 13 евро. Подзащитному Штан удалось избежать уголовного наказания после выплаты определенной суммы.

Адвокат отметила, что количество подобных разбирательств продолжает увеличиваться по мере расширения списка запрещенных к ввозу товаров. По ее словам, проблемы возникают даже из-за небольших покупок и личных отправлений.

При этом ограничения Германии распространяются не только на российские товары. Ранее выяснилось, что Бундесвер не допускает к службе в немецкой бригаде в Литве военнослужащих с российскими и белорусскими корнями. Перед назначением они проходят проверку безопасности, однако для некоторых кандидатов причиной отказа стало именно происхождение.