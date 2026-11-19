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Традиционные ценности, которые отстаивает Русская православная церковь, приобретают особое значение для внешней политики России на фоне распространения на Западе альтернативных моральных установок. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Спас".

Министр отметил, что РПЦ на протяжении своей истории выступает за ценности, которые имеют глубокие религиозные корни и, по его словам, являются общими для всех мировых религий. Сейчас они превратились в мощный инструмент внешней политики Москвы.

Лавров также обратил внимание на отход западных стран от собственных традиций. По его словам, многие жители этих государств не хотят строить свою жизнь и воспитывать детей в подобной среде.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Русская православная церковь помогает сохранять привлекательность России для людей, которые разделяют традиционные взгляды. По его словам, иностранцы приезжают в Россию, поскольку считают, что здесь могут реализовать свой потенциал в рамках традиционных культурных ценностей и привычного образа жизни.