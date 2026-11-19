Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Суд обязал управляющую компанию выплатить актрисе Мариэтте Цигаль-Полищук более 2,9 миллиона рублей за ущерб от затопления квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Основную часть взыскания составили 2,2 миллиона рублей компенсации ущерба и 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, актрисе присудили 50 тысяч рублей за моральный вред, 37 тысяч рублей в качестве госпошлины, а также 125 тысяч рублей на покрытие судебных расходов.

Инцидент произошел в октябре 2025 года во время запуска отопления. Хотя комиссия управляющей компании подтвердила аварию из-за прорыва трубы на чердаке, организация не отреагировала на досудебную претензию актрисы.

Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд обязал актера сериала "Реальные пацаны" Армена Бежаняна выплатить 139,7 миллиона рублей за ущерб недрам при незаконной добыче полезных ископаемых. Помимо этого, в августе ему назначили 400 часов обязательных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.