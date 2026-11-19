Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России впервые установили единые требования к безопасности роботов и оборудования, которые используют в учебном процессе. Соответствующий национальный стандарт утвердил Росстандарт, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Документ распространяется на робототехнические наборы, конструкторы, модульные платформы, образовательных роботов, лабораторные комплексы и учебно-практические установки. При разработке требований учитывали назначение оборудования, возраст учащихся, условия его использования и сценарии обучения, заявленные производителем.

Новый ГОСТ охватывает несколько направлений безопасности – механическую, электрическую, функциональную и информационную. Кроме того, в нем прописаны требования к программному обеспечению, совместимости деталей и интерфейсов, технической документации и обслуживанию устройств.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарт создаст общую нормативную основу для разработки и испытания образовательной робототехники. Производители смогут ориентироваться на единые правила при создании оборудования, а учебные заведения – получать более полные сведения о его возможностях и безопасном применении.

Стандарт утвержден под номером ГОСТ Р 72964–2026 и получил название "Образовательная робототехника. Робототехнические средства обучения. Общие требования безопасности и методы испытаний".

Ранее в России разработали ГОСТ с общими техническими требованиями к дирижаблям, который начнет действовать с 1 февраля 2027 года. Документ охватывает сами летательные аппараты, их комплектующие и наземную инфраструктуру для их обслуживания. Стандарт устанавливает условия для дирижаблей с мягкой, полумягкой, полужесткой и жесткой конструкцией.

