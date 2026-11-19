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Эскимосский язык в России стал языком быта старшего поколения и постепенно переходит в категорию "языка воспоминаний" и символа идентичности. Об этом РИА Новости заявила заведующая кафедрой палеоазиатских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена Таисья Головацкая.

По данным Росстата, эскимосским языком владеют всего 160 человек. Когда носителей становится мало, язык используется в быту старшего поколения, потом становится языком воспоминаний, а затем – языком символа идентичности, рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что большинство из этих 160 человек – пожилые люди, поэтому передача языка между поколениями уже прервана. Вернуть его в повседневное общение при таком числе говорящих крайне трудно, однако базу для сохранения знаний создают документация, аудиозаписи и включение языка в образование.

Тему сохранения эскимосского языка в вузе обсуждают в связи с разработкой цифрового инструмента. Студентка третьего курса института народов Севера Елизавета Вальтер при консультации специалистов создает бесплатное офлайн-приложение Siberian Yupik Suffix.

В нем фиксируются формы, которые образует развитая система суффиксов: в эскимосском одно слово может передавать целую фразу с указанием действия, субъекта, объекта и времени. В западной лингвистической традиции варианты суффиксов сворачивают в одну базовую форму, а в отечественной школе, по словам разработчицы, "каждый фонетический и позиционный вариант принято приводить отдельно".

В настоящее время в базу внесено около 200 таких морфем, включая элементы исчезнувшего сиреникского языка.

Ранее научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО "Чукотский арктический научный центр" Виктория Кавры предложила расширить перечень языков коренных народов для создания учебников. Владимир Путин согласился с ней и подчеркнул, что это обязательно нужно сделать.