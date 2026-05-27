27 мая, 09:40

Правительство РФ утвердило меры для продвижения русского языка в мире

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кабмин утвердил меры по реализации основ государственной языковой политики, включая продвижение и укрепление позиций русского языка в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В список инициатив вошли создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранцев русскому языку, перевод детской литературы на русском языке на языки стран ближнего зарубежья и детских книг народов мира на русский язык, а также предоставление свободного доступа для читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки.

Также правительство планирует содействовать русским зарубежным театрам в России, повышать уровень владения языком жителей стран СНГ, формировать условия для изучения языка на базе представительств Россотрудничества и поставлять в зарубежные русские школы и библиотеки соответствующую литературу.

Вместе с тем предполагаются просветительская акция "Межнациональный диктант", реализация международных научных и образовательных проектов по русскому языку, гранты и премии для иностранных специалистов, которые трудятся в области русистики.

Кроме того, постановление направлено на предоставление иностранцам возможности прохождения стажировок в РФ.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2028 года. В документе описаны 172 мероприятия, распределенные в четыре раздела, отражающие приоритетные направления и задачи. Например, в рамках укрепления общероссийской гражданской идентичности будут проведены ежегодный конкурс сочинений и форум переводчиков языков народов России.

политикаобщество

