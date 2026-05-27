Дочь Тимати исполнила главную роль в кино

Дочь российского рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) Алиса Юнусова сыграла главную роль в кино, сообщила кинопрокатная компания "Вольга" в телеграм-канале.

Юнусова сыграла в фэнтези-драме Анны Меликян "Дива". Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов и Мария Смольникова.

Картина выйдет в широкий прокат 3 декабря. Как заявили в компании, "Дива" – это рассказ о невероятном, божественном даре, а также о его последствиях.

Юнусова родилась в 2014 году в союзе Тимати и модели Алены Шишковой. В 2019 году у рэпера родился сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Кроме того, как ранее писали СМИ, Тимати стал отцом в третий раз. Уточнялось, что у рэпера и модели Валентины Ивановой родилась девочка.