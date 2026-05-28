Предприниматели Москвы могут проверить вывески через новый сервис

Столичные предприниматели могут быстро и удобно получить информацию о выявленных ошибках, связанных с установкой вывесок, через новый сервис "Нарушения в размещении рекламных и информационных конструкций" на платформе "Открытый контроль".

Нарушения фиксирует Инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Получив соответствующие сведения через сервис, бизнесмены могут устранить ошибки и избежать демонтажа вывески.

"Вывески – неотъемлемая часть города, и их состояние влияет на его облик, поэтому в Москве установлены нормы, регулирующие размещение подобных конструкций", – сказала замначальника Главконтроля Москвы Елена Клименко.

Она уточнила, что "Контроль Москвы" в лице инспекторов ОАТИ постоянно проверяет вывески. Если специалист заметит нарушения, то конструкцию могут демонтировать.

"Он (новый сервис. – Прим. ред.) стал ответом на многочисленные запросы предпринимателей о том, где можно проверить себя здесь и сейчас, чтобы устранить нарушение самостоятельно до наступления неприятной ситуации с демонтажем", – добавила Клименко.

Сервис предлагает представителям бизнеса интерактивную карту города с отмеченными адресами, где зарегистрированы нарушения в размещении вывесок. Пользователи могут фильтровать данные по районам, искать нужные адреса, а после входа в личный кабинет – отслеживать появление новых нарушений.

В сервис уже загружено более 1,7 тысячи объектов. Информация обновляется ежедневно. Чтобы оперативно узнавать о собственных нарушениях, бизнесмену достаточно подписаться на конкретный адрес.

"Если инспекторы ОАТИ найдут нарушение по данному адресу, пользователь получит об этом уведомление в личном кабинете платформы "Открытый контроль" и в аккаунте mos.ru. Авторизованные пользователи могут ознакомиться с подробной информацией о нарушении, фотогра­фиями и рекомендациями инспекторов по его устранению", – добавил начальник ОАТИ Александр Ларин.

Если у предпринимателя появятся вопросы по нарушению, он может записаться на консультацию или оформить профилактический визит специалиста. Инспектор ОАТИ объяснит правила, чтобы можно было устранить недочеты.

Платформа "Открытый контроль" предоставляет столичным бизнесменам доступ более чем к 20 сервисам, которые помогают работать в соответствии с требованиями и выстраивать диалог с контролирующими органами. Сервис также доступен в формате мобильного приложения.

Кроме того, юрлица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться кабинетом организации на mos.ru, который позволяет использовать более чем 200 услуг и сервисов для бизнеса. В настоящее время на портале уже зарегистрировано порядка 550 тысяч таких кабинетов. Регистрация доступна гендиректорам компаний и ИП с квалифицированной электронной подписью.