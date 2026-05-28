РИА Новости: фигуристки Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной РФ

Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Списки составили в ходе заседания исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Позже их должны будут утвердить в министерстве спорта.

По словам собеседника журналистов, спортсменки не были включены в основной состав из-за того, что не участвовали в соревнованиях в последних сезонах. Однако их могут утвердить в резерве.

Ранее стало известно, что сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. ФФККР дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации. Другое спортивное гражданство он получил на 5 лет.

