03:26

Великобритания развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением БПЛА. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в соцсети X.

Он добавил, что Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Британское министерство обороны будет работать вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия в стране "при необходимости".

Дрон врезался в многоквартирный дом в городе Галац 29 мая. В результате происшествия ранения получили два местных жителя. По мнению МИД Румынии, дрон принадлежал России.

После инцидента Бухарест закрыл генконсульство России в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. При этом в российском МИД назвали обвинения Румынии бездоказательными и добавили, что не было предъявлено ни одного факта, материала или свидетельства.

