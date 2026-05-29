29 мая, 16:16

Политика

Медведев призвал Евросоюз "заткнуться" на тему атаки БПЛА в Румынии

Фото: kremlin.ru

Странам Евросоюза (ЕС) лучше замолчать по поводу атаки БПЛА на жилой дом в Румынии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

"Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства – прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит", – отметил он.

Зампред Совбеза указал, что страны Европы воюют с Россией "руками бандеровцев", поскольку Киев получает запчасти для дронов, другое вооружение и разведданные от своих европейских союзников, из-за чего происходят повреждения жилых домов, а также погибают мирные жители.

"За это, как и за теракт в Старобельске напрямую, отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани!" – подчеркнул он.

Вместе с тем Медведев заявил, что подобные инциденты будут происходить и дальше, а также посоветовал готовиться, потому что население воюющих стран "не может спать спокойно", особенно там, где размещены производства БПЛА "для нужд бандеровских формирований".

"Так что завалите хлебало. Это пока цветочки! При этом все европейские мерзавцы – имбецилоподобные лидеры ЕС, начальнички стран этого недоделанного союза прекрасно знают, как закончить войну. Так что спрашивайте с них!" – добавил он.

Дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре румынского Галаца 29 мая. В результате вспыхнул пожар, была разрушена квартира на 10-м этаже. Два человека получили травмы, однако они смогли самостоятельно покинуть горящее помещение.

Румыния обвинила в случившемся Россию. Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что беспилотник принадлежал РФ. Также она отметила, что произошедшее является "серьезной и безответственной эскалацией".

Позднее в МИД Румынии вызвали российского посла Владимира Липова. Генконсула РФ объявили персоной нон грата. Президент Румынии Никушор Дан также заявил о закрытии генконсульства в Констанце.

политика

