МИД Румынии вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Галаце

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липова из-за случая с падением БПЛА в Галаце. Об этом сообщила глава ведомства Оана Цою.

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства", – цитирует ее РИА Новости.

Как сообщает RT со ссылкой на прокуратуру страны, по факту попадания БПЛА в здание возбуждено уголовное дело. Ведомство организовало расследование.

Дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре в Галаца около 01:50 по московскому времени в пятницу, 29 мая. После этого вспыхнул пожар.

В результате была разрушена квартира на 10-м этаже, двое людей получили ранения. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей.

В случившемся Румыния обвинила Россию. Глава МИД страны назвала происшествие "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещала принять "необходимые дипломатические меры".

