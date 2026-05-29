БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Румынии

БПЛА нанес удар по жилому многоэтажному дому в румынском городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Одесской областью. Об этом сообщила румынская Служба экстренного реагирования (IGSU).

В результате вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая пожарных, полицию и сотрудников разведки.

Два человека получили травмы. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств ЧП.

Ранее неопознанный дрон был обнаружен возле границы Финляндии с Россией. БПЛА заметили в районе Виролахти.

Позже представители вооруженных сил Финляндии заявили, что не стали сбивать беспилотник из-за его близости к российской границе.