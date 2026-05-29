Система быстрых переводов ценных бумаг начнет работать в РФ с 1 сентября

Система быстрых переводов ценных бумаг начнет работать в России с 1 сентября 2026 года. Она позволит инвесторам оперативно перемещать активы между своими счетами, говорится на сайте Центробанка.

Соответствующее указание уже зарегистрировал Минюст России.

Ожидается, что нововведение значительно упростит клиентский путь инвестора, а сделать это можно будет в любом учетном институте.

"Теперь будет достаточно подать только одно поручение – на списание ценных бумаг. Сейчас инвестор должен заполнить два встречных документа в разных депозитариях", – говорится в сообщении.

Правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое действие не более 5 минут, а с 1 сентября 2027 года – 2 минуты.

Ранее сообщалось, что ЦБ поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса и бюджетных платежей до 30 миллионов рублей.

При этом в настоящее время лимит по сценарию B2B ("бизнес для бизнеса") составляет всего 1 миллион рублей за операцию. Для нововведения потребуются доработки не только на стороне регулятора, но и у банков – участников СБП.

