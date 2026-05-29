29 мая, 14:50

Мэр Москвы

Собянин: на юге Москвы построят один из самых больших концертных залов

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Один из самых больших в Москве концертных залов появится в Нагатинском Затоне. Объект расположится на берегу Москвы-реки около парка развлечений "Остров Мечты", сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент", – рассказал мэр.

По его словам, вместимость зала составит около 8,5 тысячи человек. Вход будет осуществляться с улицы и со второго этажа – по пешеходной галерее, соединяющей здание с "Островом Мечты". Это поможет разгрузить входные группы и ускорить проход граждан.

Зрительный зал можно будет менять под разные программы. Например, если убрать около двух тысяч кресел, партер станет танцполом, уточнил Собянин.

Вблизи будущего концертного зала расположена станция "Технопарк" Замоскворецкой линии метро. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Ранее на юго-востоке столицы открылся новый культурно-спортивный центр "Печатники". В нем есть трансформируемый концертный зал, спортзал, просторные холлы, гардероб и раздевалки. В здании проходят уроки по театральному, вокальному и изобразительному искусству, а также различные активности для участников программы "Московское долголетие".

Путин и Собянин дали старт строительству нового Национального центра "Россия"

