29 мая, 19:10

Происшествия

Экс-судья из Тамбова Дробышева лишилась неприкосновенности и судейской пенсии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области"

Квалификационная коллегия прекратила отставку экс-судьи из Тамбова Елены Дробышевой, лишив ее неприкосновенности и судейской пенсии, сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Такое решение связано со вступлением в силу обвинительного приговора в отношении Дробышевой. Ранее Тамбовский областной суд признал экс-судью виновной по статье 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора"). Выяснилось, что в 2021 году она находилась на отдыхе в Сочи и удаленно вынесла 10 судебных решений по делам, которые нужно было рассматривать в Тамбове.

Тогда суд назначил Дробышевой штраф 600 тысяч рублей. Экс-судья своей вины не признала и заявляла, что допустила лишь нарушения процедуры, а решения по существу были законными. Позже женщина добровольно оплатила назначенный ей штраф.

Ранее квалификационная коллегия судей России прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Уточнялось, что это автоматически снимает с него судейские льготы, прекращает ежемесячное пожизненное содержание и лишает неприкосновенности.

