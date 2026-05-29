29 мая, 17:47

Мэр Москвы

Собянин предложил назначить Андрея Мецлера уполномоченным по правам человека в Москве

Фото: opmoscow.ru

Сергей Собянин предложил в качестве кандидата на пост уполномоченного по правам человека в Москве члена комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты города V созыва Андрея Мецлера. Информация об этом появилась на сайте Мосгордумы.

Документ поступил на имя председателя городского парламента в пятницу, 29 мая.

Мецлеру 48 лет. Первое высшее образование, юридическое, он получил в Омском государственном университете в 1998 году, второе, по специальности "социальная работа", – в Российском государственном социальном университете в 2018-м.

С 2017 года Мецлер руководит Геронтологическим центром "Юго-Западный" столичного департамента труда и социальной защиты. С 2024 года возглавляет Совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания Москвы. В Общественную палату Москвы вошел в 2025 году.

Несколько дней назад, 25 мая, стало известно, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покинет свой пост. Она направила заявление о сложении полномочий в Мосгордуму. Причиной стал переход на другую работу, подробности которого политик не раскрыла.

Потяева вступила в должность 24 сентября 2014 года. Коллеги характеризовали ее как опытного человека, следующего принципам справедливости и законности, благодаря которому столичный аппарат омбудсмена справлялся со всеми задачами.

мэр Москвыгород

