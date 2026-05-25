Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила о переходе на новое место работы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покинет свой пост. Об этом она объявила в разговоре с РИА Новости.

Заявление о сложении полномочий омбудсмен уже направила в Мосгордуму. Отвечая на вопрос о причинах своего решения, Потяева отметила, что иногда в жизни происходят перемены, связанные с выбором нового места деятельности.

"Я перехожу на новую, на другую работу", – сказала политик, не раскрыв более подробной информации.

Говоря о возможном преемнике, Потяева заявила, что в настоящее время рассматриваются несколько кандидатур, но пока рано делать окончательные выводы.

Потяева вступила в должность московского омбудсмена 24 сентября 2014 года. Коллеги характеризовали ее как опытного человека, следующего принципам справедливости и законности. Кроме того, они подчеркивали, что именно благодаря ее работе столичный аппарат уполномоченного по правам человека справляется со всеми поставленными задачами.

Ранее должность уполномоченного по правам человека в России покинула Татьяна Москалькова. Срок ее обязанностей на этой должности истек в прошедшем апреле. Новым омбудсменом была назначена Яна Лантратова.