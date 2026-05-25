Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:03

Политика

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила о переходе на новое место работы

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покинет свой пост. Об этом она объявила в разговоре с РИА Новости.

Заявление о сложении полномочий омбудсмен уже направила в Мосгордуму. Отвечая на вопрос о причинах своего решения, Потяева отметила, что иногда в жизни происходят перемены, связанные с выбором нового места деятельности.

"Я перехожу на новую, на другую работу", – сказала политик, не раскрыв более подробной информации.

Говоря о возможном преемнике, Потяева заявила, что в настоящее время рассматриваются несколько кандидатур, но пока рано делать окончательные выводы.

Потяева вступила в должность московского омбудсмена 24 сентября 2014 года. Коллеги характеризовали ее как опытного человека, следующего принципам справедливости и законности. Кроме того, они подчеркивали, что именно благодаря ее работе столичный аппарат уполномоченного по правам человека справляется со всеми поставленными задачами.

Ранее должность уполномоченного по правам человека в России покинула Татьяна Москалькова. Срок ее обязанностей на этой должности истек в прошедшем апреле. Новым омбудсменом была назначена Яна Лантратова.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева подвела итоги работы за 2025 год

Читайте также


политикагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика