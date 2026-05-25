Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 14:55

Мэр Москвы

Собянин: завершена проходка еще одного тоннеля Арбатско-Покровской линии метро

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Работы проходили под площадью Белы Куна, проезжей частью улиц Уральской и Уссурийской, а также вдоль Гольяновского пруда", – подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что за полгода работы щит "Галина" прошел 1,69 километра, а осенью будет завершен тоннель к будущей станции "Гольяново". Через два года больше 160 тысяч жителей Гольянова получат свою станцию метро. На 15 минут сократится время в пути до ближайшей станции рельсового каркаса для жителей ближайшей застройки.

Собянин напомнил, что Арбатско-Покровская линия является одной из самых протяженных радиальных линий метро Москвы – она связывает 14 районов.

Ранее глава города рассказал, что за пять лет в столице построили 563 километра линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, 1,6 тысячи километров дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, возведенных в городе за всю историю.

В данный момент построено 127 станций метро и МЦК. В ближайшие годы работы будут завершены на Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

Читайте также


мэр Москвытранспортметростроительствогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика