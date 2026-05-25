Собянин: завершена проходка еще одного тоннеля Арбатско-Покровской линии метро

Завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Работы проходили под площадью Белы Куна, проезжей частью улиц Уральской и Уссурийской, а также вдоль Гольяновского пруда", – подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что за полгода работы щит "Галина" прошел 1,69 километра, а осенью будет завершен тоннель к будущей станции "Гольяново". Через два года больше 160 тысяч жителей Гольянова получат свою станцию метро. На 15 минут сократится время в пути до ближайшей станции рельсового каркаса для жителей ближайшей застройки.

Собянин напомнил, что Арбатско-Покровская линия является одной из самых протяженных радиальных линий метро Москвы – она связывает 14 районов.

Ранее глава города рассказал, что за пять лет в столице построили 563 километра линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, 1,6 тысячи километров дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, возведенных в городе за всю историю.

В данный момент построено 127 станций метро и МЦК. В ближайшие годы работы будут завершены на Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

