Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 14:40

Происшествия

Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы Дощатова к 10 годам колонии

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего первого замначальника столичного метрополитена Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что в качестве взяток Дощатов получил автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежду премиальных брендов. Помимо наказания в виде лишения свободы, также его оштрафовали на 100 миллионов рублей.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы отправил Дощатова в СИЗО по обвинению в получении взяток. Согласно судебным документам, незадолго до этого в рамках мирового соглашения он передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость.

Утверждалось, что ей перешло право собственности на квартиру общей площадью 156,7 квадратного метра в жилом комплексе "Алые паруса", машино-место площадью 18,3 квадратного метра в этом же ЖК, а также автомобиль.

Помимо этого, суд тогда же арестовал представителя компании "Технопромимпорт" Александра Волынского и гендиректора Александра Васильева. Последний обвинялся в мошенничестве. Согласно материалам дела, Волынский не позднее 11 января 2023 года приобрел и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 миллиона рублей.

Следователи задержали заместителя главы парка "Патриот" Виталия Мелимука

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика