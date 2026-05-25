Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы Дощатова к 10 годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего первого замначальника столичного метрополитена Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что в качестве взяток Дощатов получил автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежду премиальных брендов. Помимо наказания в виде лишения свободы, также его оштрафовали на 100 миллионов рублей.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы отправил Дощатова в СИЗО по обвинению в получении взяток. Согласно судебным документам, незадолго до этого в рамках мирового соглашения он передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость.

Утверждалось, что ей перешло право собственности на квартиру общей площадью 156,7 квадратного метра в жилом комплексе "Алые паруса", машино-место площадью 18,3 квадратного метра в этом же ЖК, а также автомобиль.

Помимо этого, суд тогда же арестовал представителя компании "Технопромимпорт" Александра Волынского и гендиректора Александра Васильева. Последний обвинялся в мошенничестве. Согласно материалам дела, Волынский не позднее 11 января 2023 года приобрел и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 миллиона рублей.

