25 мая, 14:40
Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы Дощатова к 10 годам колонии
Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева
Савеловский суд Москвы приговорил бывшего первого замначальника столичного метрополитена Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
Отмечается, что в качестве взяток Дощатов получил автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежду премиальных брендов. Помимо наказания в виде лишения свободы, также его оштрафовали на 100 миллионов рублей.
В октябре 2024 года Басманный суд Москвы отправил Дощатова в СИЗО по обвинению в получении взяток. Согласно судебным документам, незадолго до этого в рамках мирового соглашения он передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость.
Утверждалось, что ей перешло право собственности на квартиру общей площадью 156,7 квадратного метра в жилом комплексе "Алые паруса", машино-место площадью 18,3 квадратного метра в этом же ЖК, а также автомобиль.
Помимо этого, суд тогда же арестовал представителя компании "Технопромимпорт" Александра Волынского и гендиректора Александра Васильева. Последний обвинялся в мошенничестве. Согласно материалам дела, Волынский не позднее 11 января 2023 года приобрел и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 миллиона рублей.
