Замначальника столичного метрополитена Дощатов арестован по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Дощатова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Накануне стало известно о задержании с поличным бывшего исполняющего обязанности замглавы Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в размере 6 миллионов рублей, которую он требовал у представителя "Севастопольгаза".

Согласно материалам дела, посредником в передаче средств выступил приятель Горлова Максим Ларин. На допросе они оба признали вину.

Горлов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ларину же предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замглавы Севастополя до конца октября.

На фоне случившегося губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова с занимаемой должности. Он выразил сожаление, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне следует наказание.

