24 октября, 20:20Происшествия
Замначальника столичного метрополитена Дощатов арестован по делу о взятке
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Дощатова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Накануне стало известно о задержании с поличным бывшего исполняющего обязанности замглавы Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в размере 6 миллионов рублей, которую он требовал у представителя "Севастопольгаза".
Согласно материалам дела, посредником в передаче средств выступил приятель Горлова Максим Ларин. На допросе они оба признали вину.
Горлов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ларину же предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замглавы Севастополя до конца октября.
На фоне случившегося губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова с занимаемой должности. Он выразил сожаление, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне следует наказание.
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