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12 ноября, 11:57

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Need To Know: жители индийской деревни нашли необычный камень и начали ему поклоняться

Жители индийской деревни нашли необычный камень и начали ему поклоняться

Фото: 123RF.com/lakshmiprasad

В индийской деревне Патай штата Мадхья-Прадеш дети, игравшие у воды, обнаружили необычный камень. Находка вызвала переполох среди местных жителей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Need To Know.

По данным издания, массивный объект по форме напоминает челюсть огромного животного, из-за чего некоторые сельчане приняли его за священный и начали поклоняться ему.

У камня насчитывается 18 выступов, похожих на зубы: 11 расположены с одной стороны и 7 – с другой. Местные жители предположили, что под землей могут находиться останки неизвестного доисторического существа.

Теперь необычным объектом займутся ученые. Им предстоит выяснить, является ли находка настоящей окаменелостью или творением природы.

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