Need To Know: жители индийской деревни нашли необычный камень и начали ему поклоняться

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В индийской деревне Патай штата Мадхья-Прадеш дети, игравшие у воды, обнаружили необычный камень. Находка вызвала переполох среди местных жителей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Need To Know.

По данным издания, массивный объект по форме напоминает челюсть огромного животного, из-за чего некоторые сельчане приняли его за священный и начали поклоняться ему.

У камня насчитывается 18 выступов, похожих на зубы: 11 расположены с одной стороны и 7 – с другой. Местные жители предположили, что под землей могут находиться останки неизвестного доисторического существа.

Теперь необычным объектом займутся ученые. Им предстоит выяснить, является ли находка настоящей окаменелостью или творением природы.

Ранее в женских захоронениях на территории современного Казахстана обнаружили остатки древнего косметического средства с возможными компонентами корицы, полыни и мяты. Оба захоронения принадлежали женщинам в возрасте от 30 до 39 лет, умершим в первые века нашей эры. При этом точное назначение смеси установить пока не удалось.