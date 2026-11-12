Россиянка Мирра Андреева впервые за 10 лет вышла из группы Итогового турнира WTA

Фото: ТАСС/Sipa USA/Cal Sport Media

Теннисистка Мирра Андреева стала первой российской спортсменкой за 10 лет, которая вышла из группы на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Она попала в полуфинал после того, как победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко (6:4, 6:0). Ее будущая соперница в новой игре станет известна позже. Андреева первой в истории одержала безоговорочную победу в каждом сете двух первых матчей соревнования. На старте розыгрыша спортсменка победила украинку Элину Свитолину (6:4, 6:0).

До полуфинала на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде из российских теннисисток доходили Мария Шарапова (2004–2007, 2012, 2015), Анастасия Мыскина (2004), Анна Курникова (2000), Вера Звонарева (2008, 2010, 2011), Анна Чакветадзе (2007), Елена Дементьева (2000, 2008) и Светлана Кузнецова (2016). Групповой этап ввели в 2003 году.

19-летняя Андреева стала самой молодой участницей полуфинальной стадии на Итоговом турнире WTA за 17 лет. Для нее это первый такой турнир в одиночном разряде. В прошлом сезоне теннисистка квалифицировалась в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, однако на групповом этапе они проиграли все три матча.

Итоговый турнир WTA проходит на покрытии "хард" и завершится 15 ноября. Его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. За победу борются восемь теннисисток, набравшие наибольшее число очков за сезон. Действующей победительницей является первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая снялась по состоянию здоровья. Среди российских спортсменок побеждала только Мария Шарапова (2004).

Ранее стало известно, что Андреева сохранила третью строчку в обновленном рейтинге WTA. В активе теннисистки 6 306 очков. Лидером рейтинга по-прежнему является Рыбакина. Второе место занимает Соболенко.