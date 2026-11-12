Муж Нонны Гришаевой рассказал, как Бог спас их брак

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Муж актрисы Нонны Гришаевой, театральный режиссер Александр Нестеров, признался, что в их браке был кризисный период, сообщает издание "Абзац".

По его словам, в какой-то момент пара практически рассталась по ряду причин, которые он не хочет вспоминать. Тогда он понял, что для дальнейшей совместной жизни им необходимо исповедовать одну веру. Нестеров связал это решение с Божьим промыслом.

Одновременно с этим в жизни пары произошли и другие события. Во время отдыха супругов в Черногории неизвестные ограбили офис Нестерова. После этого пара отправилась к монастырю Острог. Доехать туда на машине не получилось из-за обвала камней, поэтому им пришлось идти пешком.

Затем они оказались в очереди к мощам Василия Острожского. Поскольку Нестеров тогда еще не был крещен, он стоял в стороне. По словам Гришаевой, к нему обратился священник и предложил подойти, несмотря на отсутствие крещения.

"И выходит батюшка и говорит: "Ты, иди сюда". Саша: "Мне нельзя. Я некрещен". Он говорит: "Тебе надо, иди". То есть мы все в очереди стоим, толпа народу", – рассказала Гришаева в интервью для проекта "Нетленка".

Сам Нестеров признался, что этот эпизод произвел на него сильное впечатление. Он до сих пор не знает, кем был тот священник, однако считает встречу с ним важным событием в своей жизни. Гришаева также рассказала, что впоследствии мужа крестили в Одессе.

Ранее Гришаева призналась, что история любви с Нестеровым началась с совместного отдыха в Таиланде. При этом сам режиссер, по его словам, не планировал романтическую поездку и готов был провести отдых в дружеской компании.

Однако в путешествии в паре вспыхнули чувства. Говоря о том, кто первый решился на поцелуй, нынешние супруги ответили по-разному. По словам Нестерова, он испытывал стеснение, а Гришаева уточнила, что сама попросила режиссера поцеловать ее.