Жених Анны Семенович похудел на 30 килограммов перед свадьбой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Жених певицы Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер сбросил 30 килограммов перед свадьбой, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я действительно взялся за себя и за здоровье. Рядом с любимой женщиной тоже хочется выглядеть достойно", – сказал Шреер.

Он признался, что немного распустил себя: по его словам, у бывших профессиональных спортсменов к определенному возрасту форма теряется. Бизнесмен отметил, что они с Семенович давно стараются питаться правильно, чаще есть дома и следить за заказом в ресторане.

Шреер полностью отказался от мучного, сладкого и углеводов, регулярно занимается спортом и старается больше ходить.

"Конечно, мне, как и всем, хочется съесть что-то сладкое, вкусное, но я держусь", – поделился он.

Дисциплину помогает сохранять спортивное прошлое: он серебряный призер Европы по баскетболу в юниорской сборной Германии и имеет черный пояс по тхэквондо.

Семенович сообщила о помолвке со Шреером в сентябре, опубликовав совместную фотографию с возлюбленным. На снимке артистка продемонстрировала кольцо с крупным прозрачным камнем.

Она рассказала, что планирует провести свадьбу в 2027 году. При этом певица не исключила, что торжеств будет два, причем второе может пройти в Сочи.