В РФ могут запретить размещение в СМИ видео о совершении подростками правонарушений

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Глава экономического комитета Совфеда РФ Андрей Кутепов предложил запретить размещение в СМИ и соцсетях фото- и видеоматериалов о совершении подростками правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение сенатора в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Кутепов предлагает дополнить перечень запретов для распространения материалов, установленных законом "О средствах массовой информации". Исключение, по его мнению, должно действовать только для публикации фотографий несовершеннолетних в целях их розыска.

Аналогичные нормы сенатор призвал внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Кроме того, Кутепов обратил внимание на важность внесения таких материалов в перечень информации, распространяемой с нарушением закона.

"Наиболее остро стоит вопрос размещения в средствах массовой информации и социальных сетях фото- и видеоматериалов, связанных с участием детей и подростков в трагических событиях в школах в различных регионах, а также в действиях, сопряженных с насилием", – отметил он.

По мнению сенатора, сообщения о противоправных поступках детей могут формировать у читающих такие новости подростков "чувство тревожности, страха, а также реакцию протеста, желание несовершеннолетнего самостоятельно повторить противоправный поступок". В некоторых ситуациях подросток совершает правонарушение для повышения своего статуса в школьном сообществе, и освещение таких случаев в СМИ "будет способствовать искажению восприятия увиденного в пользу дозволенности применения насилия", полагает Кутепов.

По данным Следственного комитета РФ, за прошлый год в России более 14 тысяч подростков совершили преступления. При этом особое внимание обращает на себя рост числа несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил рассмотреть возможность подготовки приказа о проведении профилактических бесед в школах и колледжах на фоне участившихся случаев вовлечения подростков в диверсионную деятельность. Он считает необходимым объяснять детям и подросткам, какими способами злоумышленники пытаются склонить их к преступлениям. В частности, речь идет о попытках вербовки через интернет и социальные сети, а также об обещаниях легкого заработка.

