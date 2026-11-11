Трое работников пострадали при атаке БПЛА на порт Усть-Луга в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников на портовую зону Усть-Луги в Ленинградской области. Угрозы их жизни нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью уничтожили 150 беспилотников противника. Основной целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе.

После попадания нескольких беспилотников на территории порта произошло возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

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