11 ноября, 07:35Происшествия
Трое работников пострадали при атаке БПЛА на порт Усть-Луга в Ленобласти
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников на портовую зону Усть-Луги в Ленинградской области. Угрозы их жизни нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью уничтожили 150 беспилотников противника. Основной целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе.
После попадания нескольких беспилотников на территории порта произошло возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.
Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
Ранее женщина погибла в квартире в Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА на крышу дома. Трагедия произошла в городе Всеволожске.