NYT: Байдена удивило теплое письмо Трампа, оставленное в Овальном кабинете

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Бывшего президента США Джо Байдена удивил теплый тон письма, которое Дональд Трамп оставил ему в Овальном кабинете в январе 2021 года. Текст послания Байден раскрыл в готовящихся к публикации мемуарах "Обещай мне, Америка", сообщает The New York Times.

Послание было датировано 20 января 2021 года – днем передачи власти. В нем Трамп выразил уверенность, что Байдену удастся изменить ход истории благодаря его отношению к американскому народу.

"Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или как демократы. В основном они не меняли ход истории, а просто плыли по ее неумолимому течению. Этого не случится с вами, поскольку я знаю, как сильно вы любите американский народ", – говорится в письме.

Байден обратил внимание, что в послании не было ни критики в его адрес, ни попыток поставить под сомнение итоги президентских выборов. Такое содержание письма, по его словам, стало для него неожиданностью.

Трамп впервые занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. На выборах в ноябре 2020 года он уступил кандидату от Демократической партии Байдену. В ноябре 2024 года республиканец вновь победил на президентских выборах и вернулся в Белый дом.

Ранее Трамп опубликовал собственный рейтинг американских президентов за всю историю страны. Он разделил глав государства на шесть категорий: "Величайшие", "Великие", "Почти великие", "Средние", "Ниже среднего" и "Неудачники". Единственным представителем высшей категории Трамп назвал самого себя, а Байдена поместил в нижнюю группу.