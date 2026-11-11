Депутат Стенякина объяснила, как выгодно выбрать даты отпуска в 2027 году

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Россиянам назвали месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск в 2027 году. При планировании отдыха стоит учитывать количество рабочих дней: чем их больше, тем меньше разница между обычной зарплатой и отпускными, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

По словам парламентария, наиболее подходящими для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня при стандартной пятидневной рабочей неделе.

Стенякина пояснила, что заработная плата зависит от количества рабочих дней в месяце. Отпускные же рассчитывают исходя из среднего заработка сотрудника за последние 12 месяцев и числа календарных дней отдыха.

Поэтому при небольшом количестве рабочих дней стоимость каждого из них с точки зрения зарплаты возрастает. Если взять отпуск в такой месяц, сотрудник может потерять часть дохода, отметила депутат.

Наименее выгодными месяцами для отдыха в 2027 году станут январь, февраль, май и ноябрь. В январе будет 15 рабочих дней, в феврале и мае – по 19, а в ноябре – 20.

Ранее сообщалось, что в 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. Она придется на февраль: после пяти рабочих дней гражданам предстоит выйти на работу в субботу, 20 февраля. Затем начнутся трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.